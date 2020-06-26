С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Пенсионерам, ставшие опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии. Ранее они получали выплату в размере 3-4 тысяч рублей, из-за чего их относили к числу работающих пенсионеров. В связи с этим их пенсии не попадали под ежегодную индексацию, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Проиндексировать пенсии стало возможным после принятия в марте соответствующего закона. По оценке авторов проекта, данная мера коснется почти 30 тысяч пожилых граждан.

Также с 1 июля появятся две новые льготы - доплата ожидает россиян старше 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ (24 300 рублей).

Ранее стало известно, что размер пенсии в ближайшие три года может увеличиться. Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда.В 2022-м она будет составлять до 18 357 рублей, в 2023-м - до 19 283 рублей.