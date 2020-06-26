«Температурные качели »: какая погода ожидает москвичей в выходные и на следующей неделе

В предстоящие выходные в Москве ожидается жаркая летняя погода: в субботу - до 28-30 градусов тепла, в воскресенье немного прохладнее - до 25, рассказал «Звезде» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Эти колебания температур будут сопровождаться кратковременными грозовыми ливнями, причем в воскресенье они будут интенсивнее, чем в субботу. Количество осадков может составить 10-15 миллиметров», - отметил метеоролог.

По его словам, на следующей неделе «температурные качели» продолжатся.

«В последний день июня ожидаем температуру до 20 градусов, и в первый день июля температура будет в пределах 20-22 градусов», - подчеркнул специалист.

В июле установится близкая к норме температура - 23-25 градусов выше нуля. Синенков отметил, что каких-либо рекордов или резких аномальных явлений не ожидается, будет обычная погода для середины лета.