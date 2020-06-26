Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной

Россия опережает Украину в вопросах эффективности налогообложения, дерегуляции экономики и взаимодействия с бизнесом. Об этом заявил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«По дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины», - сказал он во время видеоконференции, опубликованной на его YouTube-канале.

Саакашвили отметил, что этот факт его «очень расстраивает». По его мнению, российские власти помогают бизнесу налоговыми послаблениями.

«И по налоговой системе они опередили. Давайте будем говорить, как есть», - подчеркнул экс-глава Грузии.

По его словам, в России «слушают бизнес больше», чем на Украине.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета национального совета реформ Украины в мае 2020 года. В 2015-2016 годах Михаил Саакашвили возглавлял администрацию Одесской области Украины. После конфликта с Петром Порошенко, который в то время занимал пост президента, бывшего грузинского лидера лишили гражданства Украины. В 2019 году, после победы Владимира Зеленского на выборах, Саакашвили вновь получил гражданство и вернулся в страну. Первые разговоры о государственной должности Саакашвили начались в конце апреля. Тогда экс-президент заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам.