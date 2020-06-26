Полоскание горла признали полезным для профилактики COVID-19

Снизить вирусную нагрузку и положительно повлиять на течение заболевания коронавирусом может полоскание горла, считают тайваньские ученые. Исследование опубликовано в журнале Public Health.

Так как коронавирус в первые дни после заражения наиболее активен в горле, полоскание горла раствором поваренной соли, физраствором или просто водопроводной водой, может оказаться полезным для профилактики COVID-19. Данный способ профилактики рекомендуется учеными наравне с ношением масок, социальным дистанцированием и регулярным мытьем рук.

Ранее считалось, что лимон, имбирь и чеснок помогают в профилактике коронавируса, из-за чего цены на эти продукты увеличились в несколько раз в разгар эпидемии инфекции в России. Роспотребнадзор позже опроверг их свойства в отношении COVID-19. Также существовало мнение, что и соль помогает бороться с заболеванием. А некоторые просто предпочитают смех и хорошее настроение, так как юмор - самое хорошее лекарство.