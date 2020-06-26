«Можем спасти многие жизни»: доброволец поделился впечатлениями после вакцинации

Один из вакцинируемых от коронавируса добровольцев, капитан медицинской службы Артур рассказал о своем самочувствии.

«После введения вакцины чувствую себя хорошо, эмоциональное состояние на подъеме. Испытывал радость, что мы приступили ко второму этапу и долгие дни изоляции пройдены», - отметил он.

По словам Артура, перед вакцинацией волнения не было.

«С одной стороны, это минимальный, но подвиг добровольцев, потому что они жертвуют и рискуют свои здоровьем ради близких, родных, друзей, страны. При этом, благоприятный исход позволит улучшить качество жизни людей и спасти многие жизни», - прокомментировал он.

Артур - отец четверых детей, кандидат в мастера спорта по боксу. В настоящее время готовится защитить кандидатскую диссертацию в области гематологии. Медики отбирали только тех кандидатов, кто обладает безупречным здоровьем.

Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, уже введена двум группам добровольцев - 18 и 20 военнослужащим и гражданским лицам.

Добровольцы находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов. Специалистами продолжается проведение всего спектра лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом исследований и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.