Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В Москве 26 июня ожидается до плюс 29 градусов и переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Ночью она может опуститься до 15 градусов выше нуля.

Северный и северо-западный ветер будет достигать 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье сегодня температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла, ночью - до плюс 13 градусов.

Самый жаркий день на этой неделе ожидает москвичей в субботу. По прогнозам синоптиков, в выходной температура поднимется до 32 градусов. Такие температурные аномалии, по словам специалистов Гидрометцентра, будут наблюдаться в России до конца месяца.