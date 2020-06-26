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Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Ирина Егорова
07:34 26.06.2020
По мнению экс-главы государства, на фоне «глубокого кризиса» Россия якобы не сможет финансировать полуостров.
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым. По его мнению, на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» Россия якобы не сможет финансировать полуостров. «Вернуть» полуостров также поможет международная солидарность с Украиной, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт. Российский лидер недавно добавил, что РФ «не приобретала Крым», войти в состав страны стало демократическим выбором населения полуострова. При этом Путин рассказал, что у России нет разногласий с народом Украины. Трения возникли лишь с властной верхушкой страны. 

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ.

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