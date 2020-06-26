Пусть мама услышит: потерявшийся на Камчатке медвежонок отправился в свое первое плавание

На Камчатке малыш-медвежонок потерял свою маму и отправляется в свое первое большое путешествие, невзирая на все преграды и трудности. Мечущегося от камня к камню юного хищника запечатлел на видео Кроноцкий заповедник и опубликовал запись в Instagram.

«Потеряв маму, медвежонок бросается на ее поиски. Ему с большим трудом удается заставить себя залезть в воду. Медвежата-сеголетки умеют плавать, но делают это с большой неохотой», - написала государственный инспектор Лиана Варавская в описании под видео.

На кадрах видно, как малыш сначала мечется, не зная, как ему спуститься в воду, а может быть, решаясь на этот шаг. Далее он все-таки опускает задние лапы в бурные воды реки, при этом держась передними за выступы большого камня. Отважный и смелый зверек, уверенно приподнимая голову над водой, переплывает реку.

«Убедившись, что медвежонок действительно один, мы, переживая за его судьбу, решили понаблюдать за дальнейшим развитием событий. В это время к соседнему островку подплыла медведица, вероятно, мать медвежонка», - дополнила она.

Ранее гималайского медведя, оставшегося без мамы, приютили в центре спасения диких животных МРОО «Центр «Тигр» в Приморье. Здесь за животными первое время ухаживают, а после отпускают в естественную среду обитания. Большая часть зверей, прошедших реабилитацию, успешно адаптировалась на природе.