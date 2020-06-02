Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений

Стоимость нефти марки Urals достигла рекордных премий к цене Brent, сообщает агентство Argus. Это произошло впервые за всю историю наблюдений с 1990 года.

«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер», - приводят сообщение агентства РИА Новости.

Премия составила 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной.

По данным Argus, на прошлой неделе премия Urals в Северо-Западной Европе выросла на 1,55 доллара за баррель относительно Brent, то есть до 2,3 доллара.

«В абсолютном выражении Urals подорожал еще заметнее - на 3,18 доллара за баррель, до 36,70 доллара за баррель», - пишет агентство.

В Южной Европе премия за неделю увеличилась на 1 доллар за баррель относительно Brent, до 2,8 доллара. В абсолютном значении - на 2,63 доллара за баррель, до 37,20 доллара.