Повторяющийся сценарий: сотрудника полиции Нью-Йорка задержали за удушающий прием к афроамериканцу

После применения удушающего приема к афроамериканскому гражданину в Нью-Йорке был задержан полицейский. Временно отстраненный в настоящее время Дэвид Эфэндор может стать обвиняемым в удушении участником уголовного дела.

Такую информацию представил телеканал NBC News.

Факт реальности произошедшего инцидента подтверждает видеозапись, на которой видно, как сотрудник правоохранительных органов обхватывает шею зафиксированного несколькими полицейскими человека и удерживает без доступа к кислороду.

После случившегося 21 числа столкновения с офицерами афроамериканец был госпитализирован в бессознательном состоянии.

Отмечается, что Эфэндор и раньше фигурировал в истории с насилием во время исполнения рабочих обязанностей – тогда речь шла о подростке, которого полицейский ударил.

Ранее сообщалось, что поднятые расследования смертей афроамериканцев при задержании полицейскими могут спровоцировать новую волну массовых беспорядков, которые в данный момент и так далеки от полного спада и все еще отмечаются разрушениями и сносами памятников в городах США.