Город пробуждается: цитадель сирийского Алеппо открылась после коронавируса

Еще недавно вход в алеппскую цитадель преграждала мощная цепь, и два охранника. Но сейчас здесь людей не меньше, чем в московском Кремле.

Впервые за три месяца уличный музыкант Ахмед снова поет свою песню. Он здесь - живая достопримечательность. Звеня в такт двумя фарфоровыми чашечками, Ахмед за небольшую плату угощает всех очень крепким восточным кофе с кардамоном. Три месяца у него были вынужденные выходные. Из-за опасности распространения коронавируса все достопримечательности Алеппо были закрыты.

Но теперь в кафе снова полно посетителей: все они так долго ждали возможности снова выпить чашку кофе на улице.

«Это самое любимое место жителей Алеппо. Я привел сюда своих трех детей, потому что они долгое время сидели дома. Пусть подышат свежим воздухом, а заодно узнают историю нашего города. Я сам здесь впервые оказался, когда мне было десять лет, сюда привел меня отец. Теперь моя очередь рассказать об истории цитадели моим двум дочерям и сыну», - рассказывает местный житель Халед Весса.

Впервые работа появилась и у туристических гидов. Многие из них перебивались случайными заработками, но теперь снова проводят экскурсии. Правда, пока только для сирийцев. Иностранных туристов здесь еще нет.

«Еще несколько дней назад здесь было пустынно, но уже сейчас открылись все рестораны и кафе для посетителей. И самое главное, теперь люди могут попасть внутрь великолепной крепости. Каждый день с девяти утра и до шести вечера. Очень ждем и туристов со всего света. Город понес колоссальные потери, но усилиями всех жителей Алеппо, мы все восстановим», - отмечает гид Абдул Хая Кадура.

Чеканщик Халед Хамду уже восстановил из руин свою мастерскую. Теперь делает на заказ кофейники для уличных ресторанчиков. А недавно получил первый крупный заказ за долгое время. Нужно сделать нескольких огромных ламп для большого ресторана напротив цитадели.

«Сейчас пока нет иностранных туристов. Но мы терпеливо ждем, когда они вновь приедут к нам в Сирию. Алеппо десятки раз захватывали враги. Они разрушали наш город, но спустя какое-то время он возрождался вновь. Уверен, что так будет и в этот раз. Армия выгнала боевиков от цитадели. Мы восстановили наши мастерские. Верим, что скоро туристы приедут в наш древний город», - сказал он.

Алеппо уже похож на прежнего себя: город снова превращается не только в индустриальную столицу страны, но и в огромный рынок под открытым небом. И именно этот неповторимый арабский колорит в сочетании с сохранившимися историческими памятниками привлекал сюда тысячи туристов со всего мира.