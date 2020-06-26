Машины тонут в воде: сильные ливни привели к многочисленным подтоплениям во Владивостоке

На одном из участков дороги на улицах Владивостока из-за длительного сильного ливня сошел сель. На других территориях города также отмечаются частые подтопления.

Обильные дожди идут во Владивостоке еще с субботы прошлой недели и в последние дни только усиливаются. На 26- число уже объявлено штормовое предупреждение.

Пользователи в социальных сетях делятся снятыми в городе фотографиями и видео с последствиями стихии. На некоторых участках, расположенных в низинах, вода доходит до уровня выше автомобильных колес.

Мэрия Владивостока предупреждает всех жителей, что при передвижении по городу в настоящий момент нужно сохранять внимательность, так как многие ливневые люки оставлены в раскрытом состоянии для ускорения спада уровня воды.

На реках, расположенных на близлежащих территориях, образовывается паводок и подтапливаются низины.

В ближайшие часы город ожидают сильный ливень и, возможно, грозы.