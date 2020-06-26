Создатели «Аватара» показали кадр с подводных съемок второй части фильма

В Сеть попал эффектный кадр со съемок второй части успешнейшей научно-фантастической картины Джеймса Кэмерона «Аватар».

Создатели фильма опубликовали фото, показывающее актеров в момент нахождения под водой, на официальных страничках в социальных сетях.

Судя по подписи в посте, на снимке запечатлен американский актер Бритен Далтон, исполняющий роль Лоака, который плывет в воде на некоем устройстве, что регистрируют прикрепленные к его костюму датчики распознавания движения. Перед ним плывет другой человек, которого видно лишь частично. На поверхности бассейна угадываются очертания слоя пенопласта, который предназначен для ограничения освещения зоны подводной съемки.

Фото было сделано во время работы над фильмов в прошлом году.

Продюсер второй части нашумевшего блокбастера Джон Ландау, согласно информации портала RNZ, раскрыл, что сюжет будет большую часть времени развиваться под водой.

Ранее режиссер картины показал изображения того, как будет выглядеть мир второго «Аватара». На представленных картинах видно, что водные пространства занимают огромные территории на пейзажах. Премьера фильма должна состояться в декабре 2021 года.