Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о реформе полиции. Документ под названием «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» был подготовлен демократами. За него проголосовали 236 конгрессменов, против высказались 181.

Стоит отметить, что в палате представителей конгресса большинство у демократов. Теперь же закон должен утвердить сенат, где преобладают республиканцы. В случае успеха законопроект передадут на подпись президенту.

«Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» был внесен на волне массовых протестов против расизма и полицейского насилия. Общественный резонанс вызвала трагедия, произошедшая 25 мая в Миннеаполисе. В ходе задержания один из полицейских прижал шею 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда к асфальту, в результате чего тот задохнулся.