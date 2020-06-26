В реках Приморья вода поднялась почти на два метра

Из-за затяжных дождей в ряде рек Приморья поднялся уровень воды до 1,8 метра. Об этом сообщает Примгидромет.



Дожди начались в регионе с вечера субботы, 20 июня. На реках образовался паводок, который подтопил низины. Самые значительные подъемы уровня воды отмечаются на реках бассейна Уссури в центральных районах края (до 0,8 метра за сутки). Синоптики предупредили о риске подтопления сел.



В верхнем течении реки Малиновка максимальные уровни прошли, но в нижнем течении все еще сохраняется высокий уровень воды. Там значительно затоплены поймы и прилегающие низины. В ближайшие сутки, по прогнозам, ожидается небольшой приток воды в нижнем течении.

