В подмосковных детских садах откроют дежурные группы

Во всех подмосковных садах без исключения с 29 июня появится минимум по одной дежурной группе. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В такую группу можно будет отдать под присмотр своих детей тем гражданам, которые возобновили рабочую деятельность после ослабления противоэпидемических ограничений. Для этих целей следует предоставить в сад справку на ребенка, которую могут изготовить уже на месте, и заявление с указанием организации, в которой родители работают.

Согласно заявлению Каклюгиной, сделанному в беседе с телеканалом «360», помещения детских садов будут тщательно обрабатываться для избежания возможности распространения коронавирусной инфекции, а сотрудники учреждений будут постоянно проходить тестирование на заражение COVID-19.