Трамп назвал беспорядки в США домашним террором

Протесты, которые охватили США после гибели чернокожего охранника Джорджа Флойда, являются домашним террором. Так их назвал Дональд Трамп. Глава Белого дома осудил захват полицейского участка в Вашингтоне, мемориала Линкольна и мемориала Второй мировой войны, а также поджог исторической церкви.

«Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста, это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови - это преступление перед человечеством», - приводят слова американского лидера РИА Новости.

Беспорядки в США начались после того, как вследствие грубого ареста в больнице скончался охранник ночного клуба Джордж Флойд. Одного из полицейских, который при задержании наступил ему коленом на горло, обвинили в убийстве по неосторожности.