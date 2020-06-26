Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

Анна Берестовая
03:18 26.06.2020
По словам защитника артиста, из-за случившегося ему пришлось полностью отказаться от идеи посещения могилы матери в годовщину ее смерти.
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

У российского актера Михаила Ефремова, в настоящее время пребывающего под домашним арестом после смертельного ДТП в центре столицы, произошел сердечный приступ. Такое заявление сделал защитник артиста Эльман Пашаев.

Согласно словам адвоката, Ефремов отказался вызывать скорую при резком ухудшении самочувствия и остановил от подобных попыток близких, находившихся с ним.

На следующее утро после инцидента состояние здоровья актера несколько улучшилось, но произошедшее окончательно определило его решение не пробовать добиться возможности посещения могилы его матери в годовщину ее смерти в четверг.

Накануне адвокат, как он сам отметил в интервью «МК», обсуждал с четой Ефремовых вопрос о возможном ходатайстве следователю с просьбой о посещении кладбища в памятный день.

Ранее защитник актера указал, что тот готов всеми способами обеспечить помощь семье погибшего Сергея Захарова, включая усыновление его детей. Пашаев добавил, что данное стремление не исходит из желания договориться о смягчении приговора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 20:50
Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге
Дата25.06.2020, 12:53
Главный храм ВС РФ открыт для посетителей
Дата26.06.2020, 00:36
Впервые за 30 лет: «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии по футболу
Дата25.06.2020, 13:06
«Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:18 В стране и мире
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
02:57 В стране и мире
Видео
Яркую оранжевую вспышку сняли в небе над Тегераном
02:47 В стране и мире
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
02:21 В стране и мире
Москвичей предупредили о 32-градусной жаре в субботу
02:03 В стране и мире
Асмус рассказала, кто стал инициатором развода с Харламовым
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Видео
«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве
Видео
Вслед за Илоном: ставропольский рабочий «стартовал» к фонарному столбу при помощи крана
Раскрыта тайна темной стороны Луны
Бессимптомные переносчики COVID-19 могут оставлять инфекцию на поверхностях
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.