Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

У российского актера Михаила Ефремова, в настоящее время пребывающего под домашним арестом после смертельного ДТП в центре столицы, произошел сердечный приступ. Такое заявление сделал защитник артиста Эльман Пашаев.

Согласно словам адвоката, Ефремов отказался вызывать скорую при резком ухудшении самочувствия и остановил от подобных попыток близких, находившихся с ним.

На следующее утро после инцидента состояние здоровья актера несколько улучшилось, но произошедшее окончательно определило его решение не пробовать добиться возможности посещения могилы его матери в годовщину ее смерти в четверг.

Накануне адвокат, как он сам отметил в интервью «МК», обсуждал с четой Ефремовых вопрос о возможном ходатайстве следователю с просьбой о посещении кладбища в памятный день.

Ранее защитник актера указал, что тот готов всеми способами обеспечить помощь семье погибшего Сергея Захарова, включая усыновление его детей. Пашаев добавил, что данное стремление не исходит из желания договориться о смягчении приговора.