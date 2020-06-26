Яркую оранжевую вспышку сняли в небе над Тегераном

В восточной части Тегерана местные жители стали свидетелями странного явления. Небо над городом озарила яркая оранжевая вспышка, а затем исчезла с поля зрения.

Интернет-пользователи тут же принялись гадать, что это было. Однако спустя несколько часов представитель министерства обороны Ирана Давуд Абди заявил в эфире телеканала IRINN, что на востоке Тегерана взорвался резервуар с газом. Очевидно, это ЧП и стало причиной появления яркой вспышки. В результате происшествия никто не пострадал.

