В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии

С 26 июня начнет свое действие новый закон о виноградарстве и виноделии, представляющий собой основной нормативный правовой акт отрасли и оформляющий понятие «вина России».

Принятое в декабре нововведение регулирует производство, оборот и потребление в рамках данной отрасли с ориентировкой на рост качества продуктов отечественного винного производства и на увеличение их конкурентоспособности на мировом уровне.

Введенный закон определяет специфику маркировки и торговли вином в розничной форме, обязывая производителей указывать полную информацию о винограде, из которого товар изготовлен, включая его сорт, год урожая и территорию произрастания.

Алкогольные напитки крепче 22% не могут считаться вином и должны быть отделены в зале продажи.

Кроме этого, в нормативном акте указывается, что можно рассматривать как недоброкачественную или фальсифицированную продукцию и обозначается запрет на ее выведение в продажу.

Одним из главных положений нового закона является само объединение виноградарства и виноделия в единую отрасль, координация которой осуществляется одним государственным уполномоченным органом.