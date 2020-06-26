Задержание отказавшегося надеть маску в самолете россиянина попало на видео

В салоне самолета, готовившегося к вылету из Ростова-на-Дону в Москву, задержали пассажира, который категорический отказался надевать защитную маску, необходимую для предотвращения возможного распространения COVID-19 , а также нагрубил стюардессе.

Процесс задержания гражданина сотрудниками правоохранительных органов засняли многие из пассажиров воздушного судна. Некоторые видео были опубликованы в социальных сетях.

Самолет, в котором произошел попавший на кадры инцидент, должен был вылететь с территории аэропорта Платов на час раньше, но задержался перед стартом. Полицейских, которые вывели нарушителя из салона, вызвал командир экипажа.

Ранее в Роспотребнадзоре частично сняли противоэпидемические ограничения, сопровождающие полеты в пассажирских самолетах. В частности, рассадка внутри салона в настоящее время осуществляется без соблюдения дистанции, однако находится внутри судна все еще необходимо в масках.