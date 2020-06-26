В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в столице умерли 20 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По последним дaнным, зa минувшие сутки число заболевших COVID-19 в России впервые вышло нa уровень заболеваемости, который был два месяца назад. Всего же в стране выявлено 670 794 пaциента с коронaвирусом, 384 152 человека уже выздоровели.