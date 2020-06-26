С 1 июля начинают прием туристов 67 регионов России

В 67 регионах России начиная с 1 июля начнут прием потока туристов. Соответствующую информацию сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

На сегодняшний день практически во всех (в 64 субъектах) уже функционируют отели, гостиницы и санатории.

Восстановление работы отрасли на первых этапах будет предполагать ряд противоэпидемических ограничений, которые постепенно начнут сниматься в соответствие с установленным планом.

«На протяжении первой недели июля ограничения продолжат сниматься», - объяснила Догузова.

Глава федерального агентства указала, что стратегия регулирования деятельности курортных точек ориентируется на старт сезона в подавляющем большинстве российских субъектов в первую неделю следующего месяца.

Ране сообщалось, что свыше трех сотен отелей и санаториев Крыма уже подписали соглашения о соблюдении требований Роспотребнадзора и готовы к принятию российских туристов.