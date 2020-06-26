Асмус рассказала, кто стал инициатором развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram прокомментировала развод с комиком Гариком Харламовым. Она опровергла информацию о том, что расставание супругов - постановка. Актриса также пояснила, что решение о разводе - ее.

«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — написала она.

Асмус также добавила, что не намерена давать никому интервью по этому поводу.

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Харламов и Асмус объявили о своем разводе 22 июня. Однако еще несколько дней после этого многие почитатели звездной пары не верили в расставание супругов. Масла в огонь подлил ведущий программы Comment Out Владимир Маркони, объяснив громкое признание артистов «заданием» к игре.

