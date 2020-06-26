Второй день голосования по поправкам в Конституцию прошел без нарушений

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в столице проходит без нарушений. Сегодня прошел второй день процесса и, согласно отчету заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, все происходило в штатном режиме.

«Никаких происшествий, стоящих внимания, не происходит. Голосование в Москве проходит штатно, в спокойной рабочей обстановке», - сообщил Реут.

С начала проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не было зафиксировано ни атак на сайт онлайн-голосования, ни сбоев в работе системы ДЭГ, отмечает ТАСС.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля на всей территории РФ.