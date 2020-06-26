Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москвичей предупредили о 32-градусной жаре в субботу

Анна Берестовая
02:21 26.06.2020
День станет самым жарким в неделе и, согласно прогнозам, обойдется без осадков.
Москвичей предупредили о 32-градусной жаре в субботу
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В субботу, 27 июня, столбики термометра в столице могут подняться до отметки в + 32 градуса. Такой прогноз предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист предупредил москвичей, что температура составит минимум +30 °C, превысив нормальные значения на 5-6 °C.

«В субботу температура будет очень высокая», - цитируют его ТАСС.

В обозначенный день, который станет наиболее жарким во всей неделе, осадков не предвидится.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что столица пока не может открыть полноценный прием туристов из-за сохранения многих ограничений. Поднятие и обсуждение вопроса о возвращении массовых мероприятий, по словам градоначальника, стоит ждать в июле.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 20:50
Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге
Дата25.06.2020, 12:53
Главный храм ВС РФ открыт для посетителей
Дата26.06.2020, 00:36
Впервые за 30 лет: «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии по футболу
Дата25.06.2020, 13:06
«Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:18 В стране и мире
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
02:57 В стране и мире
Видео
Яркую оранжевую вспышку сняли в небе над Тегераном
02:47 В стране и мире
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
02:21 В стране и мире
Москвичей предупредили о 32-градусной жаре в субботу
02:03 В стране и мире
Асмус рассказала, кто стал инициатором развода с Харламовым
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Видео
«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве
Видео
Вслед за Илоном: ставропольский рабочий «стартовал» к фонарному столбу при помощи крана
Раскрыта тайна темной стороны Луны
Бессимптомные переносчики COVID-19 могут оставлять инфекцию на поверхностях
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.