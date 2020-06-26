Москвичей предупредили о 32-градусной жаре в субботу

В субботу, 27 июня, столбики термометра в столице могут подняться до отметки в + 32 градуса. Такой прогноз предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист предупредил москвичей, что температура составит минимум +30 °C, превысив нормальные значения на 5-6 °C.

«В субботу температура будет очень высокая», - цитируют его ТАСС.

В обозначенный день, который станет наиболее жарким во всей неделе, осадков не предвидится.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что столица пока не может открыть полноценный прием туристов из-за сохранения многих ограничений. Поднятие и обсуждение вопроса о возвращении массовых мероприятий, по словам градоначальника, стоит ждать в июле.