Единственная женщина-космонавт в отряде РФ может полететь в космос в 2022 году

Космонавт Анна Кикина, которая была зачислена в российский отряд космонавтов, может отправиться на МКС через два года, в 2022 году. Об этом сообщил командир отряда, космонавт Олег Кононенко.

«Если ничего не изменится, если все будет хорошо, то Анна, возможно, полетит осенью 2022 года вместе со мной, а второй космонавт Николай Чуб - раньше, весной 2022 года», - сообщил Кононенко в эфире программы «Вечерний Ургант».

Последний раз российская женщина-космонавт пробыла в командировке в космосе с сентября 2014 по март 2015 года. Ею являлась Елена Серова, которая провела на МКС 167 дней и стала первой россиянкой на Международной космической станции и четвертой за всю историю пилотируемой космонавтики СССР и России.

До нее женщина из России побывала в космосе только в 1997 году, когда полет на орбиту на борту американского шаттла «Атлантис» выполнила Елена Кондакова.