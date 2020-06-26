Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы Путин поблагодарил Жээнбекова за визит в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое в этом году состоялось 24 июня.

«Влaдимир Путин поблaгодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву нa торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в пaраде на Крaсной площади», - говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре главы двух государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества между странами в различных сферах. В частности, речь шла о борьбе с пандемией коронавируса. Также президенты договорились о продлении контактов.