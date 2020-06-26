Россия и Франция активизировали диалог по контролю над вооружениями

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон тепло пообщались в ходе видеоконференции. Звонок главе Французской республики поступил от главы России по случаю 75-летней годовщины принятия устава ООН.

В ходе беседы лидеры обсудили множество различных вопросов, в том числе проанализировали различные аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности. В частности, это касается ситуаций в Сирии, Ливии и на Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны подчеркнули важность сохранения механизмов контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области.

«Условлено активизировать совместную работу по этому досье в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны», - отмечается в сообщении.

В связи с ситуацией на Украине лидеры России и Франции выразили озабоченность отсутствием продвижений в реализации Минских договоренностей и договоренностей «нормандского» формата. Те же эмоции касались и продолжающихся боевых действий в Ливии. Что касается Сирии, то Владимир Путин проинформировал французского коллегу о мерах, которые предпринимают российские военные по нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Оба из них остаются принципиальными в позиции необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и принятия шагов для улучшения гуманитарной обстановки в Сирии.