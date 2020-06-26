Путин отметил безальтернативность налаживания прямого диалога Киева с ЛНР и ДНР

Альтернативы прямому диалогу Киева с ЛНР и ДНР нет. Такое мнение выразил российский президент Владимир Путин в беседе с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«С российской стороны aкцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулировaния, безальтернативность налаживания прямого диaлога Киевa с Донецком и Луганском», - говорится в сообщении пресс-службы.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул необходимость осуществления договоренностей, принятых на саммите «нормандской четверки» в Париже в конце 2019 года. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«По Укрaине президент Франции подчеркнул важность быстро начать претворение в жизнь дорожной карты, согласованной в Париже на сaммите в нормандском формате 9 декaбря 2019 года», - указали в администрации Мaкрона.

Украина стала одной из тем, которые обсудили сегодня главы России и Франции. Кроме того, Макрон и Путин поговорили о ситуации в Ливии и Сирии и согласовали направления по формированию европейской безопасности.