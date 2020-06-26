Полиция Шотландии не считает инцидент в Глазго терактом

Полицейские в Глазго попросили жителей и гостей города не распространять слухи о случившемся инциденте у одной из гостиниц. Напомним, днем неизвестный мужчина напал там с ножом на постояльцев отеля, ранив шестерых человек, включая сотрудника полиции.

Правоохранительные органы не называют нападавшего террористом. Известно, что преступник был застрелен на месте. О личности нападавшего и его мотивах ничего не сообщается. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки.

Полиция сообщила, что раненый сотрудник правоохранительных органов, который первым прибыл на место преступления и попытался остановить кровополитие, вместе с другими пятью пострадавшими находится в больнице. Его состояние критическое, но стабильное. Ранение, которое нанес ему злоумышленник, очень серьезное. Замглавы шотландской полиции Стив Джонсон попросил граждан и СМИ воздерживаться от спекуляций во время расследования.

Сочувствие в связи со случившимся выразили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МВД страны Прити Пател и первый министр Шотландии Николе Стережен.