Путин и Макрон согласовали направления диалога по формированию европейской безопасности

Глава РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон согласовали направления диалога для профильных ведомств по формированию новой архитектуры европейской безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В рaзвитие договоренностей, достигнутых на переговорах в Брегaнсоне в августе 2019 года, продолжен обмен мнениями по вопросам формировaния новой архитектуры европейской безопасности в целях укрепления сотрудничества и обеспечения большей стабильности нa континенте», - говорится в сообщении.

Главы двух государств согласовали перечень основных направлений российско-французского диалога по этим и другим темам по линии профильных ведомств, также добавили в пресс-службе президента РФ.

Путин и Макрон провели беседу в формате видеоконференции. Глава РФ предложил президенту Франции обсудить ситуацию на Украине, а также в Ливии и Сирии. В свою очередь, Макрон согласился с предложением Путина. Он также добавил, что нынешний кризис демонстрирует важность сотрудничества на пространстве от Лиссабона до Владивостока.