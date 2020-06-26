Путин пригласил Макрона с визитом в РФ

Российский президент Владимир Путин пригласил французского коллегу Эмманюэля Макрона с визитом в Россию.

«Я хочу еще рaз подтвердить свое приглaшение президенту Франции, тебе, дорогой Эмманюэль, посетить Россию с полноформaтным визитом», - скaзал Путин во время разговора с Макроном в режиме видеосвязи.

В свою очередь, президент Франции сообщил, что очень хотел побывать на торжественном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, но не смог этого сделать из-за пандемии коронавируса.

Кроме того Макрон рассказал, что хотел бы приехать в Россию с официальным визитом летом, если позволит эпидемиологическая ситуация. Путин ответил, что будет рад его видеть.