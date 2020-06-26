Путин предложил Макрону обсудить Украину, Ливию и Сирию

Глава РФ Владимир Путин предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону обсудить ситуацию на Украине, а также в Ливии и Сирии.

«Поговорим, конечно, о росте взрывного потенциала в горячих точках. Поговорим, наверное, о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии, в Ливии - я знаю, что она тебя беспокоит, тревожит», - сказал президент РФ в беседе по видеосвязи с французским коллегой.

В свою очередь, Эмманюэль Макрон отметил, что нынешний кризис демонстрирует важность сотрудничества на пространстве от Лиссабона до Владивостока.

«Это настоящее пространство сотрудничества и мира. Мы понимаем важность этого и вызовов, которые стоят перед нами», - подчеркнул глава Франции.

Макрон также поддержал предложение Путина обсудить актуальные вопросы. В частности, французский лидер призвал помнить о трех задачах. Это создание условий для диалога в области безопасности, повестка дня кризисов, в частности, ситуации в Ливии, на Украине и в Сирии, а также сотрудничество на перспективу по здравоохранению, экономике и защите окружающей среды.