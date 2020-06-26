98-летняя ветеран рассказала Путину, как собрала 4,5 млн. рублей в помощь медикам

Ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Коренева из Санкт-Петербурга, во время видеосвязи с президентом РФ рассказала, как ей удалось собрать несколько миллионов рублей на помощь семьям российских врачей, погибших от коронавируса.

Но начала ветеран со слов благодарности главе государства.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович! Вы - мой самый любимый президент. Я всегда верила вам, что у нас будет Парад, что вы проведете его, и он состоялся. Я с таким удовольствием радовалась, что у нас такая техника и такая выправка у военных. И если бы 75 лет назад у нас была такая мощь, на нас бы никто не напал», - заметила Зинаида Коренева.

Далее коренная жительница Санкт-Петербурга сообщила Владимиру Путину о своих достижениях. Ветеран Войны отметила, что когда в стране и мире началась эпидемия COVID-19, она не могла остаться безучастной.

«Наша семья решила оказать помощь семьям врачей, погибших от коронавируса. За это время мы собрали 4,5 миллиона рублей. Все эти деньги адресно получили 143 семьи», - сообщила пенсионерка.

Разговор главы государства с ветераном Войны состоялся во время видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе». На связи были добровольцы из разных точек страны, которые доставляли продукты и лекарства пенсионерам, раздавали маски и антисептики, помогали медикам. Президент РФ отметил, что эпидемия коронавируса в России уже отступает, но власти сохранят меры по поддержке волонтеров и после пандемии.