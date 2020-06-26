Макрон сообщил, что хотел приехать на Парад Победы в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеопереговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что очень хотел прилететь в Россию и побывать на торжественном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Франции с сожалением отметил, что не смог этого сделать из-за пандемии коронавируса в мире.