Путин Макрону: объединение усилий в борьбе с общими угрозами всегда актуально

Россия и Франция должны работать сообща в борьбе с общими угрозами. Об этом в разговоре с Эмманюэлем Макроном заявил глава РФ Владимир Путин.

Президент России напомнил, что устав Организации Объединенных Наций был подписан ровно 75 лет назад. Как подчеркнул Путин, объединение усилий в борьбе с общими угрозами всегда актуально.

«Если мы хотим добиваться позитивных результатов, то мы должны свои усилия объединять», - сказал президент России во время видеоконференции с французским коллегой.

Также Путин отметил, что знает настрой Макрона по организации совместной работы по многим направлениям, и добавил, что Москва будет всячески поддерживать предложения Парижа.