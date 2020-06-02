Вице-премьер Украины предложил вести переговоры по Донбассу без России

Переговоры по ситуации в Донбассе Украине, Великобритании и США следует организовать без участия России. С таким предложением выступил украинский вице-премьер Алексей Резников.

В статье, которая опубликована на сайте Атлантического совета, он написал, что на такой формат стоит перейти из-за того, что Москва якобы нарушили Будапештский меморандум.

Резников также считает, что Киев не должен отказываться от «минского формата», так как он позволяет освобождать «удерживаемых» в Донбассе и в РФ граждан.

Напомним, что Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум в 1994 году. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия. Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.