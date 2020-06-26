Астронавты NASA вышли в открытый космос для замены батарей МКС
Астронавты внедряют в системы станции новые ионно-литиевые батареи.
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Астронавты NASA Крис Кэссиди и Боб Бенкен сегодня, 26 июня, вышли в открытый космос, чтобы заменить аккумуляторы Международной космической станции (МКС).
Выход был осуществлен в рамках плановой модернизации систем питания МКС. Операция началась около 14.40 по Москве и должна продлиться примерно семь часов.
Астронавты внедряют в системы станции новые ионно-литиевые батареи: всего заменены почти 40 аккумуляторов из 48. Трансляцию выхода в открытый космос ведет NASA.