Астронавты NASA вышли в открытый космос для замены батарей МКС

Астронавты NASA Крис Кэссиди и Боб Бенкен сегодня, 26 июня, вышли в открытый космос, чтобы заменить аккумуляторы Международной космической станции (МКС).

Выход был осуществлен в рамках плановой модернизации систем питания МКС. Операция началась около 14.40 по Москве и должна продлиться примерно семь часов.

Астронавты внедряют в системы станции новые ионно-литиевые батареи: всего заменены почти 40 аккумуляторов из 48. Трансляцию выхода в открытый космос ведет NASA.