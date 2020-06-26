В iPhone появилась «зловещая» функция

Операционная система нового смартфона iPhone iOS 14 будет включать в себя возможность распознавания звуков окружающей среды. Как пояснил американский техноблогер Маркес Браунли, новая функция сможет уведомить своего владельца, например, о звонке в дверь или сработавшей пожарной сигнализации.

Данная система может быть полезна владельцу в том случае, пояснил технолблогер, если обладатель телефона играет в наушниках на компьютере, а в это время ему звонят в дверь. В этом случае на телефоне сработает световой индикатор, чтобы его владелец не пропустил доставку. Также возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха, добавил Браунли.

Однако в комментариях новинку уже назвали предтечей нового фильма ужасов 2020 года, поскольку система не всегда корректно анализирует происходящее и выдает странные результаты. Даже сам блогер показал, что на его экране несколько раз появилось уведомление, что где-то рядом с ним течет вода.

Пользователи добавили, что они бы пришли в ужас, если бы увидели на экране iPhone сообщение о «криках или смехе маньяка» неподалеку. Другой комментатор добавил, что сильно бы удивился, если находился бы дома один, а смартфон оповестил его, что где-то рядом с ним плачет женщина.