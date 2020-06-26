Лукашенко похвалил россиян за организацию Парада Победы в Москве

Глава Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в сложившейся сегодня обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад.

«При этих условиях они очень большие молодцы», - сообщил белорусский лидер во время встречи с коллективом «Беларуськалия».

По признанию Александра Лукашенко, самое яркое впечатление на него произвела белорусская рота почетного караула, которая маршировала по Красной площади. Как рассказал лидер Белоруссии, он поддерживает своих ребят.

«Я вообще очень люблю роту почетного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы, очень трудолюбивые ребята. Когда шла рота почетного караула, я, конечно, тоже встал и порадовался за наших ребят», - прокомментировал Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил, что он 30 июня планирует побывать на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом, куда его пригласил лично президент России Владимир Путин.