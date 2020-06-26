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Школьник сбором макулатуры заработал на футбольные мячи для детдома в Челябинске

Игорь Лапик
Кирилл Васин
17:52 26.06.2020
Челябинский школьник Савва Ярыгин для своих лет принял очень зрелое решение: собрать макулатуру и на вырученные деньги купить для детдомовцев мячи.
Школьник сбором макулатуры заработал на футбольные мячи для детдома в Челябинске
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Челябинске один совсем еще юный, 11-летний, футболист проявил благородство и заботу о сверстниках, которые воспитываются в местном детдоме. Мальчику стало жаль, что дети не могут играть в футбол из-за нехватки мячей, и он их купил. Причем без помощи родителей. На мячи он заработал сбором макулатуры.

Челябинский школьник Савва Ярыгин для своих лет принял очень зрелое решение: собрать макулатуру и на вырученные деньги купить для детдомовцев мячи. Ведь он сам не может жить без футбола и постоянно играет с друзьями во дворе. 

«Сижу и думаю: я люблю играть в футбол, а дети из детдомов не могут.  Вот я и собираю макулатуру, чтобы у них тоже была возможность поиграть», - рассказал Савва.

Объявить всечелябинский сбор макулатуры помогла мама. Вместе они разработали дизайн объявлений, которые Савва расклеил по подъездам. 

Мальчику удалось собрать десятки килограммов макулатуры. В ход пошли газеты, журналы, коробки, старые книги. Народ живо откликнулся на призыв юного волонтера. Мальчик ведет строгий учет: кто, когда и сколько принес, - все фиксируется в дневнике. 

На первые вырученные деньги удалось купить два мяча, но это было только начало. В местном детском доме любой помощи рады. 

«В 10 лет сознание говорит, что можно сделать своим трудом, не просить у кого-то», - отметила воспитатель детского дома «Надежда» Ирина Седых.

Объявление о сборе макулатуры Савва разметил и у себя на странице в соцсети. Так о благом начинании подростка узнала вся страна. Получается, что Савва и детдомовцам помог, и вклад в сохранение природы сделал. В областном Министерстве экологии поступок оценили - юного активиста наградили  грамотой и подарили еще 10 мячей.

«Поздравляю с начинанием! Побольше бы таких детей, “Савв”, которые бы занимались делом», - отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Подаренные мячи Савва повезет в детские дома и социальные центры. Мальчик призывает всех присоединиться к своей акции, которую сделает бессрочной.

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