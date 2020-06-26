Боевой путь 311-й стрелковой дивизии увековечили на Аллее памяти и славы в Слободском

Боевой путь легендарной 311-й стрелковой дивизии, увековечен на Аллее памяти и славы в городе Слободском - Кировской области. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия мемориала.

На барельефе высечены лица солдат, сдерживающих натиск врага на передовой, и командиров, поднимающих бойцов в атаку. В бронзе отлиты бюсты Героев Советского Союза - комдива Бориса Владимирова и комполка Заки Хабибуллина. А на памятных плитах - этапы славного боевого пути. Дивизия участвовала в обороне и прорыве блокады Ленинграда, освобождении Белоруссии, Прибалтики и Польши, взятии Берлина. Инициаторами создания комплекса стали местные жители. Проект реализовали в рамках программы Память сердца.

«В рамках этого проекта мы восстанавливаем почти 20 памятников, реконструкция происходит. А так всего 43 проекта. Все районы, входящие в мой округ и Киров, получили гранты и приводят в порядок не только памятники но и места захоронений. Финансовую поддержку оказала градообразующая компания "УРАЛХИМ". Ее руководители считают социальные инвестиции – неотъемлемой частью бизнеса. Открытие мемориала - часть постоянной работы по развитию патриотических проектов», - отметил депутат Государственной думы РФ Рахим Азимов.

«Мы всегда на протяжении всего существования компании "УРАЛХИМ" поддерживали многие ветеранские организации, мы работаем с ветеранами, всегда открыты помогаем им. Я считаю, что мы можем иметь светлое будущее только тогда, когда чтим память наших отцов, дедов, ветеранов. К открытию мемориала издан альбом фотографа 311-й дивизии Даниила Онохина - "От Кирова до Берлина". На уникальных снимках - фотолетопись фронтовых будней. Через историю прославленной дивизии, сформированной в Кировской области, школьники изучают события Великой Отечественной. Краеведы работают в архивах, собирают материалы у родственников фронтовиков, проводят уроки и экскурсии», - рассказал председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин.