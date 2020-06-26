Неизвестный напал с ножом на постояльцев отеля в Глазго

В отеле Park Inn в центре Глазго в Великобритании неизвестный мужчина напал с ножом на постояльцев гостиницы и сотрудников полиции. Как сообщают СМИ, в результате нападения есть жертвы. От ножевых ранений погибли три человека.

Известно, что нападавшего застрелила подоспевшая полиция. Один из стражей порядка также получил ножевое ранение. Сейчас район, где все произошло, оцеплен.

Очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий. На месте происшествия находятся кареты скорой помощи и службы спасения.