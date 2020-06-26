Своевременная тема: народный художник России рассказал об отношении европейцев к сохранению исторической памяти

Народный художник РФ и скульптор Владимир Суровцев рассказал об отношении европейцев к исторической памяти о Второй мировой войне и о роли Советского Союза в частности. По словам творца, работавшего во множестве европейских городов, жители Франции стараются поддерживать память о событиях войны и даже сохранили часть концлагеря Эрувиль, в котором содержались среди прочих заключенных и советские девушки, впоследствии примкнувшие к партизанам и сформировавшие отряд «Родина».

«Я несколько раз бывал в этом городе, познакомился с краеведами. Я думаю, своевременно телеканал “Звезда” обратился к данной теме, так как в нашей стране (имеется в виду Россия. - Прим. ред.) о подвиге этих девушек мало что известно», - заявил Суровцев.

Он упомянул, что одной из его работ в прошлом стал памятник на Эльбе, в легендарном месте встречи союзных войск, а также что по работе был приглашен в Пентагон. Суровцев подчеркнул объективное на тот момент восприятие исторической реальности американцами.

«Они были адекватны, они все с пониманием говорили о том, что основная тяжесть войны легла на плечи советского народа. Впоследствии мне часто приходилось бывать в Европе, и, к сожалению, все же вымывается вот это понимание того, кто же победил», - поделился художник с гостями программы «Открытый эфир».

Суровцев отметил, что в настоящее время попытки уничтожения памятников, а соответственно, и памяти, происходят во всем мире. Скульптор призвал никогда не прекращать работу по сохранению памятников и воздвижению новых, так как именно такой подход способствует сохранению истории.