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Своевременная тема: народный художник России рассказал об отношении европейцев к сохранению исторической памяти

Егор Левин
17:35 26.06.2020
Владимир Суровцев, находящийся в процессе создания памятника, посвященного героическим советским партизанкам, сравнил ситуацию с исторической памятью во Франции и остальной Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Association-Memoire-Russe, Facebook

Народный художник РФ и скульптор Владимир Суровцев рассказал об отношении европейцев к исторической памяти о Второй мировой войне и о роли Советского Союза в частности. По словам творца, работавшего во множестве европейских городов, жители Франции стараются поддерживать память о событиях войны и даже сохранили часть концлагеря Эрувиль, в котором содержались среди прочих заключенных и советские девушки, впоследствии примкнувшие к партизанам и сформировавшие отряд «Родина».

«Я несколько раз бывал в этом городе, познакомился с краеведами. Я думаю, своевременно телеканал “Звезда” обратился к данной теме, так как в нашей стране (имеется в виду Россия. - Прим. ред.) о подвиге этих девушек мало что известно», - заявил Суровцев.

Он упомянул, что одной из его работ в прошлом стал памятник на Эльбе, в легендарном месте встречи союзных войск, а также что по работе был приглашен в Пентагон. Суровцев подчеркнул объективное на тот момент восприятие исторической реальности американцами.

«Они были адекватны, они все с пониманием говорили о том, что основная тяжесть войны легла на плечи советского народа. Впоследствии мне часто приходилось бывать в Европе, и, к сожалению, все же вымывается вот это понимание того, кто же победил», - поделился художник с гостями программы «Открытый эфир».

Суровцев отметил, что в настоящее время попытки уничтожения памятников, а соответственно, и памяти, происходят во всем мире. Скульптор призвал никогда не прекращать работу по сохранению памятников и воздвижению новых, так как именно такой подход способствует сохранению истории.

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