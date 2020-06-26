«Нужно активно участвовать»: Валерия проголосовала по поправкам в Конституцию

Российская эстрадная певица Валерия выразила свое мнение по вопросу голосования по поправкам в Конституцию. Как заявила исполнительница, относиться к процедуре можно по-разному, но игнорировать ее не стоит.

«Нужно принимать активное участие в процессах, происходящих в обществе. Принято считать, что и без нас все решат, но ничего подобного. Мы действительно можем повлиять на результаты», - сказала певица.

При этом Валерия отметила, что система голосования хорошо налажена, несмотря на провокационные сообщения СМИ о ее несовершенности.

«Неважно, как вы голосуете, за или против, но вы должны прийти и высказать свое мнение», - заявила она.

Ранее актер Дмитрий Харатьян также принял участие в процедуре голосования по поправкам. В опубликованном видео артист опускает свой бюллетень в тумбу.