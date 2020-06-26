Российского биолога могут посадить на 40 лет за фото насекомого на Шри-Ланке

Россиянин Александр Игнатенко всю жизнь провел с рюкзаком за спиной и фотоаппаратом в руках, с увлечением занимаясь любимым хобби - изучением жуков, пауков и прочих членистоногих. Однако он и не догадывался, что безобидное увлечение энтомологией может стоить ему свободы: за то, что Александр поймал и сфотографировал жука на Шри-Ланке ему может грозить тюремное заключение сроком на 40 лет.

«Нас схватили без протоколов, без каких-то актов, обыска, задержания. Задержали, обыскали, отобрали все личные вещи. Обвиняют нас в том, что мы браконьеры и убиваем животных, хотя на самом деле мы ничего такого не совершали и не планировали», - рассказал Александр «Звезде».

В феврале Александр вместе с друзьями отправился на остров Шри-Ланка. Захватывающие пейзажи и чистые пляжи туристов интересовали меньше, друзей привлекало многообразие животного мира. Они собирали в траве уже мертвых жуков, складывая их в карман, а потом отправились на прогулку в национальный парк, забыв выложить насекомых.

На выходе биологов остановила охрана. У туристов проверили карманы и взяли россиян под арест. На следующий день все местные газеты пестрили заголовками: «Россияне заключены под стражу. Они ловили и хранили образцы биологических видов и перевозили их в гостиницы. Семь разновидностей редких насекомых были найдены в их карманах. А в машинах обнаружили пчел, бабочек и насекомых - всего 184 вида».

Кроме того, полицейские вместе с жуками посчитали за редкие виды растений обычные косточки от папайи, которые забрали из пакета с мусором и приложили к делу.

Все трое друзей находятся под стражей с марта. Их содержат в общей камере с опасными преступниками, где все 86 заключенных спят на бетонном полу, так как в комнате нет кроватей. Ни одну из страниц обвинительного приговора россияне до сих пор прочитать не могут, так как он составлен на сенегальском языке.

Сейчас Александр Игнатенко лежит в больнице с язвой желудка, его двое друзей находятся в тюрьме до следующего заседания суда, которые проходят только на сенегальском языке без переводчика.

«Это нарушение практически всех возможных международных соглашений и конвенций, связанных с правами человека. А значит, и резолюций, связанных с содержанием заключенных под стражу. Они содержатся просто в ужасающих условиях на сегодняшний момент», - прокомментировал «Звезде» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

На защиту Александра Игнатенко встали 76 российских биологов. Они пишут письмо в МИД России с призывом о помощи. Материалы дела изучены, все редчайшие виды насекомых по словам биологов - вполне обычные букашки, которых можно встретить на любом тихоокеанском побережье. А особый абсурд, по мнению российских специалистов, вызывают включенные в список якобы «редкие» бабочки, которые на самом деле являются обычными вредителями.

Но закон о защите флоры и фауны Шри-Ланки суров. Друзьям грозит 40 лет тюрьмы, либо штраф в 3 миллиона рублей. Близкие Александра собирают средства на адвоката и рассказывают: еще в школе учителя шутя его сравнивали с Набоковым, который известен любовью к бабочкам и их коллекционированию. Александр же в каждой стране собирал жуков в карман. Как рассказал его друг детства, российский энтомолог-любитель дважды ездил в Индию. Однако в заповеднике на Шри-Ланке он собирать для фотографирования только мертвых насекомых, не трогая редких.

Александру Игнатенко 27 лет. Он работает в ростовском зоопарке, дома его ждет супруга. А он сам, находясь в госпитале, надеется, что скоро все это недоразумение закончится и он, наконец, вернется домой. Однако любимое хобби не бросит, просто теперь будет изучать законы разных стран и быть более осторожным.