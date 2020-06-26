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Российского биолога могут посадить на 40 лет за фото насекомого на Шри-Ланке

Диана Сирази
16:55 26.06.2020
Казалось бы безобидное увлечение энтомологией может стоить свободы россиянину Александру Игнатенко за то, что он сделал фото редкого жука.
Российского биолога могут посадить на 40 лет за фото насекомого на Шри-Ланке
© Фото: ТРК "Звезда"

Россиянин Александр Игнатенко всю жизнь провел с рюкзаком за спиной и фотоаппаратом в руках, с увлечением занимаясь любимым хобби - изучением жуков, пауков и прочих членистоногих. Однако он и не догадывался, что безобидное увлечение энтомологией может стоить ему свободы: за то, что Александр поймал и сфотографировал жука на Шри-Ланке ему может грозить тюремное заключение сроком на 40 лет.

«Нас схватили без протоколов, без каких-то актов, обыска, задержания. Задержали, обыскали, отобрали все личные вещи. Обвиняют нас в том, что мы браконьеры и убиваем животных, хотя на самом деле мы ничего такого не совершали и не планировали», - рассказал Александр «Звезде».

В феврале Александр вместе с друзьями отправился на остров Шри-Ланка. Захватывающие пейзажи и чистые пляжи туристов интересовали меньше, друзей привлекало многообразие животного мира. Они собирали в траве уже мертвых жуков, складывая их в карман, а потом отправились на прогулку в национальный парк, забыв выложить насекомых.

На выходе биологов остановила охрана. У туристов проверили карманы и взяли россиян под арест. На следующий день все местные газеты пестрили заголовками: «Россияне заключены под стражу. Они ловили и хранили образцы биологических видов и перевозили их в гостиницы. Семь разновидностей редких насекомых были найдены в их карманах. А в машинах обнаружили пчел, бабочек и насекомых - всего 184 вида».

Кроме того, полицейские вместе с жуками посчитали за редкие виды растений обычные косточки от папайи, которые забрали из пакета с мусором и приложили к делу.

Все трое друзей находятся под стражей с марта. Их содержат в общей камере с опасными преступниками, где все 86 заключенных спят на бетонном полу, так как в комнате нет кроватей. Ни одну из страниц обвинительного приговора россияне до сих пор прочитать не могут, так как он составлен на сенегальском языке.

Сейчас Александр Игнатенко лежит в больнице с язвой желудка, его двое друзей находятся в тюрьме до следующего заседания суда, которые проходят только на сенегальском языке без переводчика.

«Это нарушение практически всех возможных международных соглашений и конвенций, связанных с правами человека. А значит, и резолюций, связанных с содержанием заключенных под стражу. Они содержатся просто в ужасающих условиях на сегодняшний момент», - прокомментировал «Звезде» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

На защиту Александра Игнатенко встали 76 российских биологов. Они пишут письмо в МИД России с призывом о помощи. Материалы дела изучены, все редчайшие виды насекомых по словам биологов - вполне обычные букашки, которых можно встретить на любом тихоокеанском побережье. А особый абсурд, по мнению российских специалистов, вызывают включенные в список якобы «редкие» бабочки, которые на самом деле являются обычными вредителями.

Но закон о защите флоры и фауны Шри-Ланки суров. Друзьям грозит 40 лет тюрьмы, либо штраф в 3 миллиона рублей. Близкие Александра собирают средства на адвоката и рассказывают: еще в школе учителя шутя его сравнивали с Набоковым, который известен любовью к бабочкам и их коллекционированию. Александр же в каждой стране собирал жуков в карман. Как рассказал его друг детства, российский энтомолог-любитель дважды ездил в Индию. Однако в заповеднике на Шри-Ланке он собирать для фотографирования только мертвых насекомых, не трогая редких.

Александру Игнатенко 27 лет. Он работает в ростовском зоопарке, дома его ждет супруга. А он сам, находясь в госпитале, надеется, что скоро все это недоразумение закончится и он, наконец, вернется домой. Однако любимое хобби не бросит, просто теперь будет изучать законы разных стран и быть более осторожным.

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