Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

Мещaнский суд Москвы сегодня, 26 июня, огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по обвинению в хищении денег на проект «Платформа».

Серебренников приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно. Также он должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания режиссеру запрещено управлять учреждениями культуры.

Другие фигуранты дела, Юрий Итин и Алексей Малобродский, приговорены к трем и двум годам лишения свободы условно соответственно. Итин должен заплатить штраф в 200 тысяч рублей, Малобродский - в 300 тысяч.