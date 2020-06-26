Корреспондент «Звезды» рассказал о подготовке экипажей боевой техники к Параду Победы 24 июня

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал в студии «Открытого эфира» о том, как к Параду Победы, делу десятков минут, военнослужащие готовятся месяцами. На юбилейном мероприятии 24 июня ему выдалась возможность проехать на боевой машине десанта вместе с ее экипажем по улицам столицы.

«Кто-то вообще впервые едет на БМД, а не на БМП, кто-то вернулся к тому, чем занимался во время срочной службы. Мы с многими пообщались, и для большинства это не какое-то рядовое событие, для каждого из них это глубокое переживание, потому что у многих воевали деды и прадеды, проезжали так же на танках в 1945 году. Поэтому многие ощущают преемственность», - рассказал Владислав.

Корреспондент признался, что не ожидал такого от первого своего репортажа с Парада Победы.

«Они очень глубоко все переживают, водители, командиры», - поделился Кустов.

Ранее зарубежные СМИ восторженно оценили прошедший 24 июня на Красной площади в Москве парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К примеру, китайское издание The CGTN заявило, что мероприятие продемонстрировало уважение РФ к истории и ее твердую решимость защищать историческую правду.