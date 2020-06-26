«Жизнь» Солнца за 10 лет показали на видео

NASA опубликовало таймлапс-видео вращения Солнца за 10 лет наблюдений.

В ролике, продолжительность которого составляет более часа, отмечен каждый день наблюдений. Попадающиеся иногда темные кадры связаны с тем, что Луна и Земля затмевали Солнце, находясь между ним и обсерваторией.

В агентстве отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно в течение десятилетия безостановочно наблюдала за Солнцем. Она собрала 425 миллионов изображений Солнца с высоким разрешением, накопив более 20 миллионов гигабайт информации.

Полученные данные планируют использовать для совершения новых научных открытий в изучении светила и о его влиянии на Солнечную систему, сообщается на сайте NASA.